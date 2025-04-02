New York'ta öğrenciler, Filistinli aktivist Halil'e destek için kendilerini üniversite kapısına zincirledi
New York'taki Columbia Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması için kendilerini okul kampüsünün giriş kapısına zincirledi.
New York
Çoğu Yahudi kökenli bir grup öğrenci, Halil'in gözaltında tutulmasını protesto etmek için gösteri düzenledi.
Üniversite kampüsünün Amsterdam Caddesi üzerinde bulunan ana giriş kapısındaki demirlere kendilerini zincirleyen 4 öğrenci, "Filistin’e özgürlük", "Mahmud Halil, hemen serbest bırakılsın" sloganları attı.
Okulun kapısına Filistin bayrağı astığı görülen öğrencilere, okulun içinde ve dışında bulunan diğer arkadaşları da aynı içerikte slogan ve dövizlerle destek verdi.
Bir saatten fazla süren zincirleme eylemine müdahale eden polis, zincirleri elektrikli testereyle keserek öğrencileri okuldan dışarı çıkardı. Polisin kimseyi gözaltına almadığı gözlemlendi.
Halil'in gözaltına alınması
ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden aynı üniversitenin yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine girerken gözaltına alınmış, hemen ardından sınır dışı edilmek üzere Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.
Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin ABD'li olmasına rağmen ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.
Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine ABD'de bir yargıç, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuştu. Halil'in mahkeme süreci devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.