Dolar
43.74
Euro
51.84
Altın
4,865.50
ETH/USDT
1,993.50
BTC/USDT
67,550.00
BIST 100
14,227.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Cenevre'deki ABD-İran görüşmesini değerlendirdi

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cenevre'de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin "bazı açılardan iyi gittiğini" ancak askeri seçenekler de dahil, İran'ın ABD'nin belirlediği kırmızı çizgileri kabul etmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Islam Doğru  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Cenevre'deki ABD-İran görüşmesini değerlendirdi

New York

Vance, ABD kanalı Fox News'e Cenevre'de yapılan İran müzakereleri konusunda değerlendirmelerde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Başkan Donald Trump'ın İran ile görüşmeler konusunda "birçok seçeneği" olduğunu belirten Vance, "Çok güçlü bir ordumuz var. Başkan bunu kullanmaya istekli olduğunu gösterdi. Ayrıca olağanüstü bir diplomatik ekibi de var. Bunu da kullanmaya istekli olduğunu gösterdi." dedi.

Vance, ABD'nin belli kırmızı çizgileri olduğunu, öncelikli olarak İran'ın nükleer silah edinmesini istemediklerini belirterek, "Eğer İran nükleer silah edinirse, onlardan sonra nükleer silah edinmeyi isteyecek birçok rejim daha var, bunlardan bazıları dostane, bazıları o kadar dostane değil." dedi.

Böyle bir durumun ABD halkı için felaket olacağını kaydeden Vance, Başkan Trump'ın bunu önlemeye çalıştığını savundu.

Vance, "Şimdi, Başkan'ın da söylediği gibi, bunu diplomatik bir müzakere yoluyla çözmeyi çok isteriz, ancak Başkan'ın masada tüm seçenekleri duruyor." diye konuştu.

Gerçekleştirilen görüşmelerin "bazı açılardan iyi gittiğini" belirten Vance, "Ancak İranlıların Trump'ın belirlediği bazı kırmızı çizgileri henüz kabul etmeye hazır olmadığı açık. Bu yüzden çalışmaya devam edeceğiz. Ancak elbette, Başkan diplomasinin sonuna gelindiğini söyleme yetkisini saklı tutuyor. Umuyoruz ki o noktaya ulaşmayız, ama bunu yapıp yapmayacağı Başkan'ın kararı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İran ile ABD arasında, Umman aracılığında dün İsviçre'nin Cenevre kentinde 2,5 saat süren nükleer müzakerelerin ikinci turu yapılmıştı.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etmişti.

ABD heyetinde Trump'ın danışmanı Jared Kushner da yer almış, görüşmeler, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin koordinasyonunda yürütülmüştü.

Cenevre'de gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında Erakçi ve Witkoff, Busaidi ile ayrı ayrı bir araya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "CİMER'de 90 bin kişinin görev yaptığı" iddiasını yalanladı
BUDO'nun yarınki bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İletişim Başkanlığı Etiyopya'da "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Yüz Yıllık Diplomasi, Ebedi Dostluk" paneli düzenledi
Din İşleri Yüksek Kurulundan ramazanın başlangıcına ilişkin açıklama
Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Fitch, ABD'de bütçe açıklarının yüksek kalmasının beklendiği konusunda uyardı

Fitch, ABD'de bütçe açıklarının yüksek kalmasının beklendiği konusunda uyardı

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Cenevre'deki ABD-İran görüşmesini değerlendirdi

ABD'de elinde silahla Kongre Binası'na doğru koşan şüpheli gözaltına alındı

ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerin vurulduğunu açıkladı

ABD, Doğu Pasifik ve Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelerin vurulduğunu açıkladı
İran, tatbikat nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatacak

İran, tatbikat nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın bir kısmını güvenlik gerekçesiyle birkaç saat kapatacak
İranlı komutandan "Yönetim karar verirse Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya hazırız" açıklaması

İranlı komutandan "Yönetim karar verirse Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya hazırız" açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet