logo
Ekonomi, İran-İsrail gelişmeleri

Trump, petrol fiyatları yükseldiğinde ABD'nin çok para kazandığını belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu ve petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazandıklarını ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Trump, petrol fiyatları yükseldiğinde ABD'nin çok para kazandığını belirtti

Washington

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, petrol fiyatları ve İran'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin açık ara farkla dünyanın en büyük petrol üreticisi olduğunu vurgulayan Trump, dolayısıyla petrol fiyatları yükseldiğinde çok para kazandıklarını belirtti.

Trump, "Ancak Başkan olarak benim için çok daha büyük ilgi ve öneme sahip olan şey, kötü bir imparatorluk olan İran'ın nükleer silahlara sahip olmasını ve Orta Doğu'yu, hatta dünyayı yerle bir etmesini durdurmaktır. Bunun olmasına asla izin vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

