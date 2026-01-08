Dolar
43.05
Euro
50.38
Altın
4,429.93
ETH/USDT
3,134.10
BTC/USDT
90,588.00
BIST 100
11,968.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Somali'ye yönelik yardımlarını askıya aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Somali'ye yönelik tüm yardımların askıya alındığını açıkladı.

Nuri Aydın  | 08.01.2026 - Güncelleme : 08.01.2026
ABD, Somali'ye yönelik yardımlarını askıya aldı

İstanbul

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali Federal Hükümeti'ne doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan tüm ABD yardım programları durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trump yönetimi, hayat kurtarıcı yardımların israf edilmesine, çalınmasına ya da başka amaçlara yönlendirilmesine karşı sıfır tolerans politikası uygulamaktadır."

Somali yönetiminin "kabul edilemez eylemleri" nedeniyle bu adımın atıldığı belirtilen açıklamada, yardımların devam etmesinin, Somali'nin gerekli düzeltici adımları atmasına bağlı olduğu vurgulandı.

Öte yandan, Associated Press'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Bakanlığın Somali'ye doğrudan ya da dolaylı fayda sağlayan yardım programlarını belirlemek amacıyla "ayrıntılı ve bireysel inceleme" yürüttüğünü, bu kapsamda bazı programların durdurulabileceğini ya da tamamen sonlandırılabileceğini söyledi.

Yetkili, Somali’yi uzun süredir "ABD yardımlarının yeterince denetlenmediği bir kara delik" olarak nitelendirerek Başkan Donald Trump yönetiminin dolandırıcılığa açık programları sona erdirmek için adımlar attığını ifade etti.

Ayrıca yetkili, Mogadişu Limanı’nda bulunan, ABD tarafından finanse edilen Dünya Gıda Programına (WFP) ait bir deponun yıkılması ve gönderilen tonlarca gıda yardımına el konulmasının, yardımların askıya alınmasına yol açtığını iddia etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOKİ, geçen yıl vatandaşlardan gelen 1 milyona yakın soruyu yanıtladı
Basın İlan Kurumu 65 yıldır sektöre "can suyu" olmaya devam ediyor
İstanbul'da deniz ve teleferik ulaşımına hava muhalefeti engeli
Doğu Anadolu’da soğuk ve kar etkisini sürdürüyor
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri fırtına nedeniyle bugün yapılamayacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Epstein dosyası: ABD siyasetinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sınavı

Epstein dosyası: ABD siyasetinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sınavı

Maduro'nun kendisini "savaş esiri" olarak nitelendirmesi ne anlama geliyor?

ABD, Somali'ye yönelik yardımlarını askıya aldı

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'nın BM Temsilcisi Moncada ile görüştü

BM Genel Sekreteri Guterres, Venezuela'nın BM Temsilcisi Moncada ile görüştü
ABD'de milyarder Wexner ile Epstein'in avukatı ve muhasebecisi mahkemeye çağrıldı

ABD'de milyarder Wexner ile Epstein'in avukatı ve muhasebecisi mahkemeye çağrıldı
ABD'de cenaze töreninde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı

ABD'de cenaze töreninde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet