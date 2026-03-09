Dolar
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

ABD-İsrail'in saldırısında öldürülen Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri olarak seçildi

İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'den sonra liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurdu.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
ABD-İsrail'in saldırısında öldürülen Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, İran'ın yeni lideri olarak seçildi

İstanbul

İran'da yeni liderin seçiminden sorumlu Rehber Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, "Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hamaney’i Uzmanlar Meclisi üyelerinin ezici oy çoğunluğuyla İran İslam Cumhuriyeti’nin üçüncü lideri olarak belirleyip ilan ettiğini duyurur." ifadesini kullandı.

Rehber Meclisi, ABD-İsrail saldırılarına rağmen liderin seçilmesi çalışmasının "dikkatli ve yoğun bir değerlendirmeyle" bugün gerçekleşen olağanüstü oturumla tamamlandığını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
