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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afgan kadınların haklarıyla ilgilenecek özel temsilci atadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'dan çekildikten sonra Afgan kadın, kız çocukları ve insan hakları konuları ile ilgilenecek özel temsilci atadığını açıkladı.

Kasım İleri   | 29.12.2021
ABD Dışişleri Bakanlığı, Afgan kadınların haklarıyla ilgilenecek özel temsilci atadı

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, daha önce Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında barış inşa görevlerine de destek vermiş olan Rina Amiri'nin Afgan Kadınları, Kız Çocukları ve İnsan Hakları Özel Temsilcisi olarak atandığını duyurdu.

Amiri'ye kıdemli danışman olarak da Stephenie Foster'ın atandığını belirten Blinken, "İki yüksek nitelikli ve saygın yetkili, Dışişleri Bakanlığının Afgan kadınlarını, kız çocuklarını ve insan haklarını desteklemek için hayati önem taşıyan çalışmalarını ilerletecek". ifadesini kullandı.

Blinken "Özel Elçi olarak Amiri, benim, bu yönetim ve ABD ulusal güvenliği için kritik öneme sahip tüm çeşitlilikleriyle kadınların, kız çocuklarının ve diğer risk altındaki toplulukların insan hakları ve temel özgürlükleri gibi konularda çalışacak. Tüm Afganların siyasi, ekonomik ve sosyal kapsayıcılık içinde yaşayabileceği ve gelişebileceği barışçıl, istikrarlı ve güvenli bir Afganistan istiyoruz. Özel Elçi Amiri bu amaç için benimle yakın iş birliği içinde çalışacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, ağustosta Afganistan'dan çekilmiş ve çekilme sırasında ülkede büyük kaos yaşanmıştı.

Kabil'in Taliban'ın eline geçmesiyle on binlerce Afgan ABD uçakları ile ülkeden kaçmaya çalışmıştı.

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