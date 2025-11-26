Dolar
42.44
Euro
49.21
Altın
4,163.84
ETH/USDT
3,021.50
BTC/USDT
89,804.00
BIST 100
10,914.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi
logo
Dünya

Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi

ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi.

Ayşe İrem Çakır, Hakan Çopur  | 26.11.2025 - Güncelleme : 26.11.2025
Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi

Ankara

ABD'nin başkenti Washington'da 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğunu kaydedildi.

Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen olayda askerlerin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Washington D.C. Polis Departmanı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, olaya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, olayı doğrulayarak Bakanlığın olayı soruşturduğunu bildirdi.

Trump'tan olaya ilişkin açıklama

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından olaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı, saldırganın da yaralı olduğunu ve "ağır bir bedel ödeyeceğini" belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, Kerküklü gençlere spor malzemesi desteğinde bulundu
Beyoğlu'nda hafriyat kamyonunun çarptığı demir dubanın fırlayarak iş yerine girmesi kamerada
Anadolu Ajansı Haber Ödülleri sahiplerini buldu
AA Genel Müdürü Karagöz: Yalnızca ödül vermek için değil, meslektaşlarımızın hakkını teslim etmek için buradayız
Bakan Kurum'dan Hatay'daki Emek Mahallesi'ne ilişkin paylaşım

Benzer haberler

ABD, 2026'de Miami'de yapılacak G20 Zirvesi'ne Güney Afrika'yı davet etmeyecek

ABD, 2026'de Miami'de yapılacak G20 Zirvesi'ne Güney Afrika'yı davet etmeyecek

Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu bildirildi

California’da hava yolu çalışanlarının protestosu, Şükran Günü trafiğini durma noktasına getirdi

ABD, Çin'den ithal edilen 178 ürüne gümrük vergisi muafiyetini uzattı

ABD, Çin'den ithal edilen 178 ürüne gümrük vergisi muafiyetini uzattı
ABD'de savcı, Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davasını sonlandırdı

ABD'de savcı, Trump'ın Georgia'daki "seçimlere müdahale" davasını sonlandırdı
Rusya: Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor

Rusya: Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet