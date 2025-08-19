Dolar
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, kurulacak Ukrayna komisyonuna başkanlık edeceği ileri sürüldü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili oluşturulacak komisyona başkanlık yapacağı iddia edildi.

Hakan Çopur  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun, kurulacak Ukrayna komisyonuna başkanlık edeceği ileri sürüldü

Washington

Amerikan Axios haber platformunda yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde Rubio'nun, Ukraynalı ve Avrupalı ulusal güvenlik yetkililerinin de yer alacağı söz konusu komisyonu oluşturacağı ifade edildi.

Rubio'nun oluşturacağı ve liderlik edeceği belirtilen komisyonun ana görevinin Ukrayna'ya ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak güvenlik garantileriyle ilgili başlıklar olacağı bilgisi verildi. Ukrayna ve Avrupa ulusal güvenlik danışmanlarının gelecek günlerde bir anlaşma formüle etmek üzere ilk görüşmelerini yapacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, Başkan Donald Trump'ın, Ukrayna'ya, güvenlik garantileri şemsiyesi altında büyük ihtimalle "ABD'nin hava desteğini" sağlayacağı ifade edildi.

Beyaz Saray ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlamıştı.

Görüşmelerde, ABD ile Avrupalı ülkelerin Ukrayna'ya sağlayacağı güvenlik garantileri dahil birçok önemli başlık ele alınmış, Trump, bu konuda Rusya'nın da olumlu bir yaklaşıma sahip olduğunu belirtmişti.

