Dünya

Trump, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirecek zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı.

Hakan Çopur  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Trump, Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirecek zirve için hazırlıklara başladığını açıkladı

Washington

ABD Başkanı Trump, dün Beyaz Saray'da hem Zelenskiy hem de Avrupalı liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

Trump, Avrupalı liderlerin isimlerini tek tek sayarak kendileriyle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD Başkanı, Doğu Salonunda başlayan görüşmenin Oval Ofis'te farklı bir formattaki toplantıyla sona erdiğini vurgulayarak, "Toplantı sırasında, ABD ile koordineli olarak çeşitli Avrupa ülkeleri tarafından sağlanacak Ukrayna için güvenlik garantileri konusunu görüştük. Herkes Rusya/Ukrayna için barış olasılığından çok memnun." yorumunu yaptı.

Trump, toplantıların sonunda Putin'i telefonla aradığını kaydederek, "Devlet Başkanı Putin ile Devlet Başkanı Zelenskiy arasında yeri henüz belirlenmemiş bir toplantı için hazırlıklara başladım. Bu görüşme gerçekleştikten sonra iki devlet başkanı ve benim de katılacağım üçlü bir toplantı yapacağız." ifadesini kullandı.

Bu adımın savaşı sona erdirebilmek adına çok önemli olduğuna işaret eden Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilci Steve Witkoff'un bu görüşmenin ayarlanması konusunda çalışmaya başladığını belirtti.

