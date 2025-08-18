Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avrupalı liderler, Rusya-Ukrayna barış süreci için Beyaz Saray’da konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa liderleri ile bir araya geldiği toplantıda, birçok lider Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 18.08.2025 - Güncelleme : 18.08.2025
İstanbul

NATO Genel Sekreteri Rutte, "Oyunu iyi oynarsak, (Ukrayna-Rusya savaşı) bunu sonlandırabiliriz. Sonlandırmak zorundayız." dedi.

Rutte, "(ABD Başkanı Trump'a) Güvenlik garantilerine katılmaya hazır olduğunuzu söylediniz. Bu büyük bir adım, gerçekten dönüm noktası. Her şeyi değiştirir." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ise, "Güvenlik garantileri üzerinde çalıştığımızı duymak çok güzel. (NATO'nun) beşinci maddesi gibi güvenlik garantileri çok önemli." açıklamalarında bulundu.

Merz: Bir sonraki toplantının (Rusya-Ukrayna) ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum

Gelecek adımların daha karmaşık olduğunu, ancak "yolun açıldığını" belirten Merz, "Geçen cuma günü (15 Ağustos) siz (Trump) bu yolu açtınız, ama şimdi karmaşık müzakereler için yol açıldı." dedi.

Merz, bir sonraki toplantıdan itibaren ateşkesin sağlanmasını istediklerini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sonraki toplantının ateşkes olmadan gerçekleşeceğini hayal edemiyorum. Öyleyse bunun üzerinde çalışalım ve Rusya'ya baskı yapmaya çalışalım, çünkü bugün üstlendiğimiz bu çabaların güvenilirliği, ciddi müzakerelerin başlangıcından itibaren, bir sonraki adımdan itibaren en azından ateşkesin sağlanmasına bağlıdır."

Merz, söz konusu toplantı nerede yapılırsa yapılsın üçlü bir toplantı olması gerektiğini kaydetti.

İngiltere Başbakanı Starmer ise, "Üçlü toplantı, Ukrayna'nın güvenlik garantilerinin ve daha zorlu sorunların çözülmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Üçlü toplantı düzenlemek için ateşkesi istemeniz veya en azından (Ukrayna'da) ölümlerin durması bir zorunluluktur." dedi.

İtalya Başbakanı Meloni, "(Rusya-Ukrayna savaşı) Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak, bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız." açıklamalarında bulundu.

