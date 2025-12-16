Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Hollanda Parlamentosu'nda konuştu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşı sonlandırmak için yoğun çalıştıklarını belirterek, savaşın adil şekilde sona ermesi gerektiğini söyledi.

Davit Kachkachishvili  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Hollanda Parlamentosu'nda konuştu

Kiev

Zelenskiy, Lahey'de Hollanda Parlamentosu'nda milletvekillerine hitaben konuşma yaptı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sürdüğünü anımsatan Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'daki sivil ve enerji altyapılarına yönelik yoğun saldırıları sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığını anımsatan Zelenskiy, "Rusya onlarca şehrimizi, yüzlerce köyümüzü tamamen yok etti." diye konuştu.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaş suçu işlediğini ifade ederek, bu suçları araştırmak için özel mahkemenin kurulması gerektiğini söyledi.

Rusya'ya yaptırımların artırılması çağrısında bulunan Zelenskiy, dondurulmuş Rus varlıklarının da Ukrayna'nın kalkınması için kullanılması gerektiğini savunarak, "Rus varlıkları, Rusya'nın saldırılarına karşı savunma amacıyla kullanılabilir ve kullanılmalıdır. Saldırgan bedelini ödemeli." dedi.

Savaşın adil şekilde sona ermesi için müttefikler ile çalıştıklarını belirten Zelenskiy, "Saldırgan ödül alırsa savaşın kendisine fayda sağladığına inanmaya başlar, bu nedenle adalet, bu savaşı sona erdirmenin merkezinde olmalıdır." ifadesini kullandı.

Savaşın bitmesinden sonra Rusya'nın Ukrayna'ya tekrar saldırmaması için çalışmak gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Müttefiklerimizle birlikte, sadece kan dökülmesini durdurmak için değil, aynı zamanda Rusya'nın yeni savaş başlatma fırsatı bulamaması için sınır bölgelerindeki durumu değiştirmek için de çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

