Knicks, NBA finallerinin en büyük geri dönüşünü yaparak Spurs'ü mağlup etti

Mutlu Demirtaştan 11 Haziran 2026 • Güncelleme: 11 Haziran 2026
Madison Square Garden'daki NBA final serisi 4. maçında Knicks, Spurs'ü konuk etti.
Üçüncü çeyrekte 81-52 yenik durumda olduğu karşılaşmayı 29 sayı geriden gelip kazanan Knicks, NBA finallerinin en büyük geri dönüşüne imza attı.
Knicks'te Jalen Brunson 36 sayı, 5 ribaunt, 7 asist, 3 top çalma ve OG Anunoby 33 sayı, 4 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Karl-Anthony Towns ise 13 sayı, 10 ribaunt üretti.
Spurs'te Victor Wembanyama'nın 24 sayı, 13 ribaunt, 3 blok ve Dylan Harper'ın 21 sayı, 4 ribaunt, 3 asistlik katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Dört galibiyet alan takımın NBA şampiyonu olacağı serinin 5. maçı, 14 Haziran Pazar günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak. Knicks, galip gelmesi halinde 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaşacak.