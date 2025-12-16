Dolar
Dünya

Francesca Albanese ve Gazze’deki doktorlar 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Avrupa Parlamentosunun (AP) Slovenyalı üyesi Matjaz Nemec, Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ile Gazze’de görev yapan doktorların, 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildiğini açıkladı.

Selen Valente Rasquinho  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Francesca Albanese ve Gazze’deki doktorlar 2026 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Brüksel

Nemec, Strazburg'da süren AP Genel Kurulu oturumları sırasında söz konusu adaylık başvurusunun Norveç Nobel Komitesine resmen sunulmasının ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden açıklama yaptı.

Adaylığın 33 ülkeden yaklaşık 300 yetkili isim tarafından imzalandığını belirten Nemec, imza atanlar arasında Brezilya, Güney Afrika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve İngiltere'den isimlerin yer aldığını aktardı.

Nemec, Albanese'nin adaylığının "en zor koşullar altında temel insani değerleri savunan bireylerin cesaretine, çabasına ve kararlılığına duyulan saygının bir ifadesi" olduğunu vurgulayarak, "siyasi ayrımları aşan bir barış katkısını" temsil ettiğini kaydetti.

Francesca Albanese’nin uluslararası hukuk ve insan haklarını savunma konusundaki çalışmalarına dikkati çeken Nemec, Albanese’nin İsrail ve ABD’den gelen yaptırımlar ile yoğun siyasi baskıya rağmen görevini sürdürdüğünü belirtti.

Nemec, "Francesca Albanese hepimize bir ayna tutuyor ve İkinci Dünya Savaşı gibi insanlık tarihinin en büyük katliamına yanıt olarak inşa ettiğimiz uluslararası hukuk düzenine kararlılıkla sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze’de görev yapan doktorlar

Nemec, Dr. Hussam Abu Safiya ve Dr. Sara Al-Saqqa gibi sağlık çalışanlarının da silahlı çatışma ortamında hayatlarını riske atarak görevlerini sürdürdüğünün altını çizdi.

Gazze’de sağlık altyapısının tamamen tahrip edildiğini ve temel ihtiyaçlarda ciddi bir eksiklik yaşandığını vurgulayan Nemec, "Bu doktorlar, her gün hayat kurtararak, tıbbi etik kurallarına bağlı kalarak insanlık, dayanışma ve barış değerlerini yaşatıyor. Bu tür bir ödülü fazlasıyla hak ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

