Rock grubu Scorpions, 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verecek

BKM'den yapılan açıklamaya göre, rock müziğin yaşayan efsanesi olarak gösterilen grubun solisti Klaus Meine ile yaklaşık 50 yıldır grubun gitaristi olan Matthias Jabs, İstanbul konseri öncesinde Türk basınına röportaj verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Klaus Meine, grubun 60 yıllık kariyeri boyunca hiçbir zaman politik olmadığını ifade etti.

Meine, müziğin insanları bir araya getirdiğini söyleyerek, "İnsanların birbirlerine ateş etmesini değil, birlikte şarkı söylemesini istiyoruz. Mesele her zaman sevgi, barış ve rock'n roll oldu." görüşünü paylaştı.

Dünyanın en önemli barış şarkılarından biri olarak kabul edilen "Wind of Change"ı kaleme alan Meine, bugün yaşanan tüm savaşlara ve çatışmalara rağmen daha iyi bir dünya umudundan vazgeçilmemesi gerektiğini belirtti.

Yaklaşık 50 yıldır grubun gitaristi olan Matthias Jabs ise Scorpions'ın halen yeni müzikler üretmeye devam ettiğini aktararak, "Hayatımızı, her şeyimizi müziğe adadık. Müzik için hiçbir şeyden taviz vermedik. Bu sonuna kadar bir tutku. Öldüğümüz gün müziği bırakacağız. O güne kadar emeklilik yok." ifadelerini kullandı.

Kariyerlerinde 60. yılını kutlayan grubun geleceğe dair planlarına dair de Jabs, "Yeni şarkılar üzerinde çalışıyoruz ve bunları yayımlamayı düşünüyoruz. Belki tam olarak bir albüm olmaz ama üzerinde çalıştığımız yeni fikirler ve şarkılar var." açıklamasını yaptı.

Jabs, İstanbul konserine ilişkin de "Hayranlarımız geçtiğimiz İstanbul konserinde duymadıkları bazı şarkıları da duyacaklar. Bununla birlikte başka sürprizlerimiz de var. Bu konserimiz diğer İstanbul konserlerimizden çok farklı olacak." dedi.

İlk İstanbul konserlerini yine 1993'te İnönü Stadyumu'nda verdiklerini hatırlatan Jabs, "Yıllar sonra aynı yerde buluşacağız. Bu bile başlı başına büyük bir hikaye. İstanbul tam anlamıyla büyüleyici bir şehir. Yıllardır tüm dünyayı turluyorum ve İstanbul'un dünyanın en güzel şehirlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

Scorpions, İstanbul konserinde 60. yıl turnesi kapsamında hazırladığı özel repertuvarı, yıllardır canlı performanslarında yer vermediği bazı şarkıları ve sürprizleriyle müzikseverlerle buluşacak.