Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı
Lahey Polisi, yapılan tahliyenin durdurulduğunu ve önemli bir şey bulunmadığını duyurdu.
Hollanda Parlamentosu bir süreliğine, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı.
Lahey Polisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hollanda Parlamentosunun bir bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığı ve konuya ilişkin araştırma yapıldığı belirtildi.
Daha sonra yapılan paylaşımda ise yapılan tahliyenin durdurulduğu ve önemli bir şey bulunmadığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.