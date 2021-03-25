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Dünya

Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı

Lahey Polisi, yapılan tahliyenin durdurulduğunu ve önemli bir şey bulunmadığını duyurdu.

Abdullah Aşıran   | 25.03.2021
Hollanda Parlamentosu, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı

Hollanda Parlamentosu bir süreliğine, bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldı.

Lahey Polisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hollanda Parlamentosunun bir bomba tehdidi nedeniyle boşaltıldığı ve konuya ilişkin araştırma yapıldığı belirtildi.

Daha sonra yapılan paylaşımda ise yapılan tahliyenin durdurulduğu ve önemli bir şey bulunmadığı kaydedildi.

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