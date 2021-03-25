Euro
9.37
Dolar
7.96
BIST 100
1,394.36
Altın
1,727.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının 'soykırım' olup olmadığını değerlendiriyor

ABD Kongresinde Myanmar'daki son durumla ilgili bir oturuma katılan Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Scott Busby, Joe Biden yönetiminin Myanmar konusuna bakışını değerlendirdi.

Hakan Çopur   | 25.03.2021
ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının 'soykırım' olup olmadığını değerlendiriyor Fotoğraf: Masfiqur Sohan/AA

Washington DC

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Scott Busby, Myanmar ordusunun söz konusu şiddet içeren eylemlerinin "soykırım" olarak görülüp görülmeyeceğiyle ilgili olarak, "Süreç başladı. Şu anda detaylarına giremem fakat Bakan (Antony) Blinken bu süreci yakından takip ediyor ve yakın bir gelecekte bu sorunun cevabını vereceğiz." şeklinde konuştu.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti, "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer/BioNTech ve Moderna'nın Kovid-19 aşıları hamile ve emziren kadınlarda etkili
'Kovid-19 aşı savaşı, Afrika'ya aşı tedarikinde gecikmelerin yaşanmasına neden olabilir'
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 545 bin 282'ye yükseldi
Almanya'da Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 700 bini geçti
Bulgaristan'da Kovid-19 vaka sayısı hızla artıyor

Benzer haberler

ABD'nin 2020 seçimleri öncesinde dış hedeflere 20'den fazla siber operasyon yaptığı ortaya çıktı

ABD'nin 2020 seçimleri öncesinde dış hedeflere 20'den fazla siber operasyon yaptığı ortaya çıktı

ABD, Myanmar ordusunun Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamlarının 'soykırım' olup olmadığını değerlendiriyor

ABD, Myanmar'daki darbecilerle ilişkili iki şirkete yaptırım uyguladı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 545 bin 282'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 545 bin 282'ye yükseldi
ABD'de aşırı sağcı grupların Kongre baskınından önce iletişime geçtiği iddia edildi

ABD'de aşırı sağcı grupların Kongre baskınından önce iletişime geçtiği iddia edildi
AB Liderler Zirvesi başladı

AB Liderler Zirvesi başladı