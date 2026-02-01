Dolar
Dünya

WSJ: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunmasını güçlendirmesi gerekiyor

ABD'nin, İran'a düzenleyeceği herhangi bir saldırı öncesinde, Orta Doğu'da bulunan hava savunma sistemlerini daha fazla güçlendirmesi gerektiği öne sürüldü.

Mücahit Oktay  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
WSJ: ABD'nin, İran'a saldırmadan önce Orta Doğu'daki hava savunmasını güçlendirmesi gerekiyor

New York

New York merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, İran'a saldırıdan önce, misilleme ihtimaline karşılık, bölgedeki üslerinde savunma sistemlerini daha güçlü hale getirmesi gerektiği belirtildi.

Haberde, "ABD'li yetkililer, İran'a yönelik Amerikan hava saldırılarının yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini, çünkü Pentagon'un İran'ın misillemesi ve olası uzun süreli bir çatışma durumunda İsrail'i, Arap müttefiklerini ve Amerikan güçlerini daha iyi korumak için ek hava savunma sistemlerini konuşlandırma aşamasında olduğunu söylüyor." ifadeleri kullanıldı.

Habere göre yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün saldırı emri vermesi durumunda Pentagon'un İran'a "sınırlı bir hava saldırısı" düzenleyebileceği, ancak "kararlı bir saldırı" yapılması durumunda İran'dan gelebilecek muhtemel misillemelere karşı yeterince hazır olunmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede ABD ordusunun halihazırda hava savunma sistemlerinin bulunduğunu kaydeden yetkililer, uydu görüntülerine göre Pentagon'un, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar dahil, Orta Doğu'daki ABD birliklerinin konuşlandığı üslere ek bir Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunma (THAAD) bataryası ve Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırma çalışmalarını henüz tamamlamadığını vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığında İran politikası üzerine daha önce görev yapan Suzanne Maloney, gazeteye yaptığı açıklamada, "Hava savunması sorunu çok önemli. Bu, bölgedeki birliklerimizin ve varlıklarımızın İran'ın olası bir misillemesine karşı korunmasını sağlayacak yeterli malzemeye sahip olup olmadığımızla ilgili bir meseledir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik dün yaptığı açıklamada, Tahran yönetimi ile müzakere ettiklerini belirtirken, bu görüşmelerden olumlu bir sonuç çıkması konusunda umutsuz konuşmuştu.

İran lideri Ali Hamaney ise ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söylemişti.

