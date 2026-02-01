Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,301.60
BTC/USDT
77,377.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dükkanları su bastı. Alsancak’tan yayındayız.
logo
Dünya

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, protestolarda hayatını kaybedenlerin isim listesini yayımladı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, ülkedeki protestolar sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden 3 bin 117 kişiden 2 bin 986'sının isimlerinin yer aldığı bir rapor yayımladı.

Tolga Akbaba  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, protestolarda hayatını kaybedenlerin isim listesini yayımladı

İstanbul

Ülkede 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda hayatını kaybedenlere ilişkin, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisince bir rapor yayımlandı.

Söz konusu raporda, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın öncülük ettiği şeffaflık, sorumluluk ve hesap verebilirlik politikası gereği, gösteriler sırasında çıkan olaylarda hayatını kaybeden güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişiden 2 bin 986'sının isimlerinin açıklandığı ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Raporda, 131 kişinin kimlik tespitinin yapılamadığı için isimlerinin açıklanamadığı ve konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde yaşanan olaylarda hayatını kaybedenlerin tamamı bu toprağın evlatlarıdır ve hiçbir acılı yakını sahipsizlik içinde bırakılmamalıdır. Bu toprakların tarihsel düşmanları, insanların hayatını bir sayıdan ibaret görüp onu siyasi çıkarları için artırıp azaltılabilir bir rakam gibi kullanan yaklaşımlarının aksine, İran İslam Cumhuriyeti'ne göre bu acı olaylarda hayatını kaybedenler yalnızca birer sayı değildir, her biri birer toplum ve bir dünyadır."

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı'nın Adli Tıp Kurumu'na dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hayatını kaybedenlerin 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu belirtilerek, bu kişilerin "şehit" sayıldığı ifade edilmişti.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 6 bin 713 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya-Isparta yolunda heyelan meydana geldi
MSB, A400M uçağından yapılan paraşüt atlayışına ilişkin görüntüleri paylaştı
İtfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Gökçeada ve Bozcaada hatlarında yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak
Bakan Yerlikaya'dan trafik kazalarına ilişkin paylaşım
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, protestolarda hayatını kaybedenlerin isim listesini yayımladı

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi, protestolarda hayatını kaybedenlerin isim listesini yayımladı

İsrail basını: İran’la olası bir savaşın maliyeti yaklaşık 10 milyar doları bulabilir

İsrailli askeri yetkili, İran'ın balistik füzelerinin İsrail için "varoluşsal tehdit" olduğunu söyledi

İran lideri Hamaney: ABD savaş başlatırsa, savaş bu kez bölgesel olacaktır

İran lideri Hamaney: ABD savaş başlatırsa, savaş bu kez bölgesel olacaktır
İran, Avrupa Birliği ülkeleri ordularını terör listesine aldığını duyurdu

İran, Avrupa Birliği ülkeleri ordularını terör listesine aldığını duyurdu
ABD'de güvenlik güçlerinin müdahaleleri öfkeyi sokağa taşırarak kitlesel protestolara dönüştürüyor

ABD'de güvenlik güçlerinin müdahaleleri öfkeyi sokağa taşırarak kitlesel protestolara dönüştürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet