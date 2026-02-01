Dolar
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
logo
Gündem

İtfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra kalp masajıyla kendine geldi.

Şükrü Gündüz  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
İtfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü

İstanbul

Halide Edip Adıvar Mahallesi Melikşah Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekipler, binada baygın halde buldukları bir kediyi dışarı çıkardı.

Kalp masajı yapıldıktan sonra kendisine gelen kedi, oksijen verilerek veterinere götürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
