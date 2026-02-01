İtfaiye ekibi yangından kurtardığı kediyi kalp masajıyla hayata döndürdü
Şişli'de 5 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra kalp masajıyla kendine geldi.
İstanbul
Halide Edip Adıvar Mahallesi Melikşah Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Ekipler, binada baygın halde buldukları bir kediyi dışarı çıkardı.
Kalp masajı yapıldıktan sonra kendisine gelen kedi, oksijen verilerek veterinere götürüldü.