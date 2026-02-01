Dolar
İran lideri Hamaney: ABD savaş başlatırsa, savaş bu kez bölgesel olacaktır

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin ülkesine saldırması durumunda savaşın bölgesel olacağını söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
İran lideri Hamaney: ABD savaş başlatırsa, savaş bu kez bölgesel olacaktır

İstanbul

İran devlet televizyonuna ait internet sitesi iribnews'e göre, Hamaney, devrimin 47. yılı münasebetiyle Tahran'daki konutunda halka hitap etti.

Hamaney, "Amerikalılar şunu bilsin ki, eğer bir savaş başlatırlarsa bu kez savaş bölgesel olacaktır." dedi.

Washington yönetiminin zaman zaman savaştan söz etmeleri, uçaklardan ve savaş gemilerinden bahsetmelerinin yeni bir durum olmadığını dile getiren Hamaney, "Geçmişte de Amerikalılar defalarca söylemlerinde tehdit etmiş, 'tüm seçenekler masada' demişlerdi. Buna savaş seçeneği de dahildi." ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin, savaş başlatan taraf olmak istemediğini ve hiçbir ülkeye saldırmak istemediğini dile getiren Hamaney, "İran halkı, kendisine saldıran ve zarar veren olursa, ona çok sert bir karşılık verir." şeklinde konuştu.

Ülkesinde sokak gösterilerinde yaşanan olayları darbe girişimine benzeten Hamaney, "Yaşanan fitne, bir darbeye benziyordu. Bu darbe bastırıldı. Amaçları, ülkenin yönetiminde etkili ve kritik merkezleri tahrip etmekti. Bu nedenle polise, devlet kurumlarına, Devrim Muhafızları merkezlerine, bankalara ve camilere saldırdılar, Kur’an yaktılar. Ülkeyi yöneten merkezleri hedef aldılar. Bu, darbe girişimine benzer bir durumdu." dedi.

