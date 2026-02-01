Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,435.30
BTC/USDT
78,802.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Isparta kara yolunda iki otomobil çarpıştı. -VTR-
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, Demokrat kentlerdeki protestolara talep olmadan müdahale edilmeyeceğini belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'e, "yardım talep etmedikleri sürece" Demokratlar tarafından yönetilen kentlerdeki protestolara müdahale edilmemesi talimatı verdiğini bildirdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
ABD Başkanı Trump, Demokrat kentlerdeki protestolara talep olmadan müdahale edilmeyeceğini belirtti

Ankara

Trump, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, yardım talep edilmediği sürece, "hiçbir koşulda" Demokratlar tarafından yönetilen kentlerdeki protestolara katılmamaları için talimat verdiğini belirtti.

Öte yandan Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerine kamuya ait mülklerin korunması konusunda "çok sert olmaları" konusunda emir verdiğini ifade etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu uyarıları yerel yönetimlere de ilettiğini belirten Trump, kamuya ait federal mülklerin korunmasının eyaletler ile yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunu vurguladı.

Trump, Oregon eyaletinin Eugene şehrinde, protestocuların bir kamu binasında büyük hasara yol açtığına, yerel polisin bunu durdurmak için hiçbir şey yapmadığına işaret ederek, böyle bir duruma bir daha izin verilmeyeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya ve bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ebeveynlere dijital uygulamalar için "ekran süresi" uyarısı
Antalya'da devrilen yolcu otobüsündeki 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı
"Kar kaplanları" 5 ailenin yaşadığı yaylanın yolunu açmak için mücadele veriyor
İstanbul'da 20 yıllık komşular arasındaki çatı tamiratı uyuşmazlığı arabuluculukla çözüldü
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'nin yeni Karakas Büyükelçisi yaklaşık 7 yıl aranın ardından Venezuela'ya ulaştı

ABD'nin yeni Karakas Büyükelçisi yaklaşık 7 yıl aranın ardından Venezuela'ya ulaştı

ABD Başkanı Trump, Demokrat kentlerdeki protestolara talep olmadan müdahale edilmeyeceğini belirtti

ABD'de güvenlik güçlerinin müdahaleleri öfkeyi sokağa taşırarak kitlesel protestolara dönüştürüyor

ABD'de Epstein'ın Rothschild firması ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı

ABD'de Epstein'ın Rothschild firması ile 25 milyon dolarlık anlaşma yaptığı ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol alacağını söyledi

ABD Başkanı Trump, Hindistan'ın İran yerine Venezuela'dan petrol alacağını söyledi
İran: ABD donanmasının bölgedeki varlığı, psikolojik harekatın bir parçası

İran: ABD donanmasının bölgedeki varlığı, psikolojik harekatın bir parçası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet