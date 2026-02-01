Dolar
43.50
Euro
51.60
Altın
4,882.13
ETH/USDT
2,408.00
BTC/USDT
78,614.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Chicago Belediye Başkanı, ICE ekiplerinin kentteki faaliyetlerinin soruşturulması talimatı verdi

ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinin Belediye Başkanı Brandon Johnson, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin kentteki faaliyetlerinin soruşturulup belgelenmesi için talimat verdi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
ABD'de Chicago Belediye Başkanı, ICE ekiplerinin kentteki faaliyetlerinin soruşturulması talimatı verdi

Ankara

CNN'in haberine göre Johnson, ICE ekiplerinin faaliyetlerinin incelenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla Chicago polisine görev veren bir kararnameye imza attı.

Söz konusu kararname ile ICE ekiplerine uyarı yaptığını belirten Johnson, "(ABD Başkanı Donald) Trump, federal ajanları kentimize getirip sakinlerimizi terörize ederken Chicago boş durmayacaktır." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Johnson, "Federal hükümet bu başına buyruk ekipleri sorumlu tutmayacaksa, Chicago bu kişileri adalete teslim etmek için her şeyi yapacaktır." şeklinde konuştu.

Söz konusu kararname, Chicago polisinin ICE ekiplerinin uygulamalarını belgelemesini ve faaliyetlere dair kapsamlı bir rapor hazırlamasını öngörüyor.

Minnesota'daki olaylar

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurularak öldürülmüştü.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta 10 ilde daha kura çekilişi yapılacak
Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlallerine kınama
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
e-Devlet Kapısı'na kayıtlı kullanıcı sayısı 68 milyonu aştı
Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi hayatını kaybetti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

ABD'de Chicago Belediye Başkanı, ICE ekiplerinin kentteki faaliyetlerinin soruşturulması talimatı verdi

ABD'de Chicago Belediye Başkanı, ICE ekiplerinin kentteki faaliyetlerinin soruşturulması talimatı verdi

ABD Başkanı Trump, Demokrat kentlerdeki protestolara talep olmadan müdahale edilmeyeceğini belirtti

Trump'ın başbakanlık adaylığına karşı çıktığı Maliki'den "adaylıktan vazgeçmeme" mesajı

Trump'tan, ICE faaliyetleri nedeniyle tartışılan İç Güvenlik Bakanı Noem’e destek

Trump'tan, ICE faaliyetleri nedeniyle tartışılan İç Güvenlik Bakanı Noem’e destek
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Trump'ın anlaşma çağrısına yanıt verdi
Belçika Başbakanı De Wever, Grönland tehditlerinin Trump'a bir kazanç sağlamadığını söyledi

Belçika Başbakanı De Wever, Grönland tehditlerinin Trump'a bir kazanç sağlamadığını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet