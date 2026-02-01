Dolar
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.
logo
Gündem

Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Eylül Aşkın Akçay  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Doğu ve Güneydoğu Anadolu için kuvvetli yağış ve kar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Batman'ın kuzeyi, Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ve Batman'ın kuzeyinde genellikle yağmur, yükseklerinde karla karışık yağmur, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde genellikle karla karışık yağmur, yükseklerinde kar, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Siirt ve Şırnak'ın doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kesimlerde tipi, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

