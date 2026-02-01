Dolar
Gündem

Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi programı düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Berat Gecesi Kur'an-ı Kerim programı yapılacak.

Eylül Aşkın Akçay  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi programı düzenlenecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2 Şubat Pazartesi günü, yatsı namazını müteakip Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." ifadesine yer verildi.

Beştepe Millet Camisi'nde Berat Gecesi programı düzenlenecek
