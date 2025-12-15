Dolar
42.70
Euro
50.19
Altın
4,309.89
ETH/USDT
2,949.40
BTC/USDT
86,273.00
BIST 100
11,456.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Levent Mercan, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçı sonrası Chobani Stadı’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Ukrayna'da barış için NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantisi vadediyor

ABD'li yetkililer, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla Berlin'de yürütülen görüşmelerde, NATO’nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren "barış paketi" üzerinde önemli mesafe kat etiklerini bildirdi.

Can Hasasu  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
ABD, Ukrayna'da barış için NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantisi vadediyor

Washington

Konuyla ilgili Beyaz Saray muhabirlerine bilgi veren ABD'li yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderler ile iki günden fazla süren toplantıların ardından "barış paketi"ne dair "bir dizi kritik konuda gerçek bir uzlaşma" sağlandığını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililerden biri, 20 maddelik planın tamamının ele alındığı bilgisini vererek, görüşmeleri "her bakımdan gerçekten olumlu" olarak nitelendirdi.

Buna göre, güvenlik garantileri ortaya çıkan anlaşmanın merkezinde yer alıyor ve NATO’nun 5. maddesine benzer bir şekilde tanımlanıyor.

ABD'li yetkililere göre paket, kapsamlı izleme, doğrulama, caydırma ve çatışmayı önleme mekanizmalarını içeriyor. Yetkililer, bunun Ukraynalıların ve Avrupalıların şimdiye kadar gördüğü "en sağlam güvenlik protokolü" olduğunu ileri sürerek, nihai bir anlaşmaya varılması durumunda teklifin ABD Senatosuna sunulacağı bilgisini verdi.

Yetkililere göre, ABD bu garantileri sınırlı bir süre için sunuyor. Garantilerin kalıcı olmayacağını dile getiren yetkililer, hedefin Rusya’nın batıya doğru genişlemesini kalıcı olarak durdurmak olduğunu vurguladı.

ABD'li yetkililer, Ukrayna ve Rusya arasındaki sorunların yaklaşık yüzde 90’ının çözülebileceği ancak bazı kritik konuların hala üzerinde çalışılması gerektiğini söyledi.

Ekonomik ve diplomatik boyutlar öne çıkıyor

ABD'li yetkililer, anlaşmanın yalnızca güvenlik değil, ekonomik ve diplomatik açıdan da önemli olduğunu kaydetti.

Yetkililere göre, ABD, Ukrayna'nın parlak ve müreffeh bir geleceğe sahip olmasını sağlamayı hedeflerken, Rusya'nın tekrardan küresel ekonomiye entegrasyonunun, gelecekte yeniden savaşa girme olasılığını azaltacak teşvikler oluşturacağına inanıyor.

Bu yaklaşım, Avrupa ve küresel istikrarın korunması açısından da kritik görülüyor.

Trump, görüşmeleri yakından izliyor

Yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın süreci yakından izlediğini ve görüşmeler ile ilgili olarak müzakere heyetinin kendisine iki kez sunum gerçekleştirdiğini aktardı.

ABD'li yetkililer, Başkan Trump'ın önceliğinin, "çok güçlü güvenlik garantileriyle savaşın gerçekten sona ermesini sağlamak ve benzeri krizlerin tekrar yaşanmasını önlemek" olduğunu ifade etti.

Trump'ın Avrupalı liderlere doğrudan hitap edeceğini aktaran yetkililer, müzakere sürecine desteğini bir kez daha vurgulayacağını söyledi.

Öte yandan, gelecek hafta sonu Trump'ın "büyük bir ihtimalle" yılbaşı tatilini geçireceği Miami’de, çalışma grupları ve askeri uzmanlarla haritalar üzerinde detaylı bir toplantı yapılması bekleniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya: 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerimize teslim oldu
Avcılar'da yolun çökmesi sonucu göçük altında kalan işçi yaralandı
Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen İHA düşürüldü
"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında Ahmet Çakar ifade verdi
Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş 21. Uluslararası Müslüman Forumu'nda konuştu

Benzer haberler

ABD, Ukrayna'da barış için NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantisi vadediyor

ABD, Ukrayna'da barış için NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantisi vadediyor

ABD Başkanı Trump, Tayland ve Kamboçya'nın ateşkesi kabul ettiğini duyurdu

ABD'de, Epstein'in albümünden Başkan Trump'ın da yer aldığı 19 yeni fotoğraf paylaşıldı

Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kasapoğlu, Washington'daki temaslarını değerlendirdi

Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kasapoğlu, Washington'daki temaslarını değerlendirdi
ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi: Trump'ın aynası

ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi: Trump'ın aynası
ABD, yapay zeka ve enerji gibi alanlarda 5 ülke ile işbirliğini öngören "Pax Silica" girişimini duyurdu

ABD, yapay zeka ve enerji gibi alanlarda 5 ülke ile işbirliğini öngören "Pax Silica" girişimini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet