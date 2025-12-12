Dolar
42.69
Euro
50.17
Altın
4,281.17
ETH/USDT
3,067.90
BTC/USDT
89,964.00
BIST 100
11,311.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM'de 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Genel Kurul'a hitap ediyor
logo
Dünya

ABD'de, Epstein'in albümünden Başkan Trump'ın da yer aldığı 19 yeni fotoğraf paylaşıldı

ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in albümünden, Başkan Donald Trump'ın da yer aldığı yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Mücahit Oktay  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
ABD'de, Epstein'in albümünden Başkan Trump'ın da yer aldığı 19 yeni fotoğraf paylaşıldı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

New York

Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinin Demokrat üyelerinin paylaştığı yeni fotoğraflarda, Trump ile birlikte, eski danışmanı Steve Bannon, eski ABD Başkanı Bill Clinton, Bill Gates ve yüksek profilli diğer bazı isimlerin yer aldığı görüldü.

Epstein'in malikanesinde çekildiği belirtilen fotoğrafların, kendisine ait e-posta adresinden elde edildiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD medyasındaki haberlerde yeni paylaşılan 19 kare fotoğrafın, Epstein'in geçmişte, söz konusu kişilerle bağlantılı olduğu ve "özel ilişkiler geliştirdiğini" ortaya koyduğu değerlendirmesi yapıldı.

Komitenin servis ettiği fotoğraflar arasında, üzerinde Başkan Trump'ın yüz çiziminin de yer aldığı ve 4,5 dolar fiyat etiketi bulunan prezervatifler de ABD medyası ve sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşılan diğer bir fotoğraf karesinde ise Trump, yüzleri komite tarafından sansürlenmiş altı kadınla birlikte görülüyor.

Ne zaman, nerede ve kim tarafından çekildiği henüz bilinmeyen fotoğraflarda, Clinton, Epstein ve kız arkadaşı Ghislaine​​​​​​​ Maxwell ile birlikte görülürken, Prens Andrew, milyarder iş insanı Bill Gates ve eski Harvard Üniversitesi Rektörü Larry Summers gibi isimler de söz konusu malikanede çekilen fotoğraflarda yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi üyelerinden Robert Garcia, yaptığı açıklamada, Epstein'e ait mülklerden çıkan son belgelerin "Jeffrey Epstein ile vakit geçiren zengin ve güçlü erkeklerin ve binlerce kadının görüntüleri de dahil, 95 binden fazla fotoğrafı" içerdiğini belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nı belirlemek için 14 Aralık'a kadar öneri gönderilebilecek
Haydar Aliyev ebediyete intikalinin 22. yılında Ankara'da anıldı
Kahramanmaraş'ta depremlerde hasar gören tarihi mekanlardaki restorasyon çalışmaları sürüyor
Ankara-İstanbul hattında 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar günleri ek YHT seferi düzenlenecek
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasında 407 sanık 9 Mart 2026'da hakim karşısına çıkacak

Benzer haberler

ABD'de, Epstein'in albümünden Başkan Trump'ın da yer aldığı 19 yeni fotoğraf paylaşıldı

ABD'de, Epstein'in albümünden Başkan Trump'ın da yer aldığı 19 yeni fotoğraf paylaşıldı

Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kasapoğlu, Washington'daki temaslarını değerlendirdi

ABD'nin yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi Belgesi: Trump'ın aynası

ABD, yapay zeka ve enerji gibi alanlarda 5 ülke ile işbirliğini öngören "Pax Silica" girişimini duyurdu

ABD, yapay zeka ve enerji gibi alanlarda 5 ülke ile işbirliğini öngören "Pax Silica" girişimini duyurdu
Dünya iklim kriziyle mücadelede hedefi tutturamazken ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesi endişeleri artırdı

Dünya iklim kriziyle mücadelede hedefi tutturamazken ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesi endişeleri artırdı
ABD Başkanı Trump, Biden'ın Fed atamalarında "otomatik imza" kullanılmış olabileceğini öne sürdü

ABD Başkanı Trump, Biden'ın Fed atamalarında "otomatik imza" kullanılmış olabileceğini öne sürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet