Dünya

ABD, yapay zeka ve enerji gibi alanlarda 5 ülke ile işbirliğini öngören "Pax Silica" girişimini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 5 ülkeyle kritik mineraller, enerji ve yapay zeka altyapısı gibi alanları kapsayan "silikon tedarik zinciri" oluşturulmasına yönelik "Pax Silica" adlı işbirliği girişimini duyurdu.

Damla Delialioğlu  | 12.12.2025 - Güncelleme : 12.12.2025
ABD, yapay zeka ve enerji gibi alanlarda 5 ülke ile işbirliğini öngören "Pax Silica" girişimini duyurdu

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin öncülüğünde Japonya, İsrail, Avustralya, Singapur, Güney Kore'nin katılımıyla oluşturulan ve "Pax Silica" olarak tanımlanan işbirliğinin detaylarına yer verildi.

Açıklamada, Pax Silica girişiminin bu ülkeler arasında kritik mineraller, enerji, yapay zeka altyapısı, lojistik, ileri imalat ve yarı iletkenler alanlarında işbirliğini hedefleyen "silikon tedarik zinciri" oluşturmayı öngördüğü bildirildi.

Pax Silica girişiminin, ortaklarla birlikte "yapay zeka destekli bir refah çağına zemin hazırlayacak kalıcı ekonomik düzen" kurmayı hedeflediği kaydedildi.

Başkent Washington'da gün içinde düzenlenmesi planlanan zirvede bir araya gelecek temsilcilerin, "Pax Silica Bildirisi"ni imzalamasıyla girişimin resmen başlatılacağı belirtiliyor.

