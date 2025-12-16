Trump, Ukrayna’da barış için Avrupalı liderlerle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediğini söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'yla ilgili Avrupalı liderlerle kapsamlı görüşmeler yaptığını belirterek, diplomatik sürecin “temkinli ama olumlu” bir seyir izlediğini söyledi.
Washington
Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Trump, yaklaşık bir saat önce Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelere değinerek, “Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da ele alındığı çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Uzun bir görüşme oldu. İşler iyi gidiyor gibi görünüyor ama bunun zor bir süreç olduğunu da biliyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de uzun bir telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Trump, Almanya, İtalya, NATO, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Polonya, Norveç, Danimarka ve Hollanda liderleriyle “çok uzun ve çok iyi” temaslar gerçekleştirdiğini ifade etti.
"Savaşın başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz"
ABD Başkanı Trump, Ukrayna’nın talep ettiği güvenlik garantilerinin Avrupa ile birlikte şekillendirildiğini vurgulayarak, “Avrupa, bu sürecin büyük bir parçası olacak. Savaşın yeniden başlamaması için güvenlik garantileri üzerinde çalışıyoruz. Savaşın tekrar başlamasını istemiyoruz.” dedi.
Trump’ın açıklamaları, ABD’li yetkililerin Berlin’de yürütülen temaslarda Ukrayna için NATO’nun 5. maddesine benzer güçlü güvenlik garantileri içeren bir “barış paketi” üzerinde önemli ilerleme sağlandığını duyurmasının ardından geldi. Yetkililer, söz konusu garantilerin sınırlı bir süre için sunulacağını ve nihai bir anlaşma halinde paketin ABD Senatosuna götürüleceğini belirtmişti.
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna barış görüşmelerini yürütmekle görevlendirdiği özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner son iki gündür Almanya'nın başkenti Berlin'de Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşma sağlanması için çeşitli görüşmelerde bulunuyor.
Gazetecilere görüşmelerle ilgili bilgi veren ABD'li bir yetkili, NATO anlaşmasının üye bir ülkeye yapılan silahlı saldırının, tüm üyelere yapılmış sayıldığı beşinci maddesi benzeri bir güvencenin Ukrayna'ya da sağlanacağını söylemişti.
ABD müzakere heyetinin, Avrupalı muhatapları ile yaptıkları görüşmeler sonrası oluşan "barış paketi" taslağının son halini gelecek hafta Başkan Trump'a detaylı bir şekilde sunması bekleniyor.
Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya hala güvendiğini söyledi
Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Meksika Sınır Savunma Madalyası takdim töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.
Suriye'deki silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrasında hala Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenip güvenmediği sorusuna Trump, "Evet hala güveniyorum." sözleriyle yanıt verdi.
Trump, söz konusu saldırının, Cumhurbaşkanı Şara ile "bir ilgisi olmadığını" ifade etti.
ABD Başkanı Trump, "Bu, Suriye'nin gerçekten çok fazla kontrol edemedikleri bir kısmı. Sürpriz oldu, bu konuda (Şara) çok üzgün. Bunun üzerinde çalışıyor, güçlü bir adam." değerlendirmesinde bulundu.
Saldırının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Trump, buna karşılık olarak "DEAŞ'ı sert bir şekilde vuracaklarını" söyledi.
Trump, Suriye'de neden ABD askeri bulundurdukları sorusuna karşılık, "Çünkü Orta Doğu'da barışın sağlanmasını ve devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Suriye'de asker bulundurmanın da bu çabanın bir parçası olduğunu söyleyen Trump, söz konusu coğrafyanın "dünyanın zorlu bir bölgesi" olduğuna dile getirdi.
Donald Trump, "(Beşar) Esad'dan kurtulduk, gerçekten kötü olan ve Orta Doğu'da barışın önünde engel olan diğer insanlardan kurtulduk." sözlerini ekledi.
Gazze’de uluslararası istikrar gücünün faaliyete geçmesi konusunu değerlendirdi
ABD Başkanı Trump, Gazze'de uluslararası istikrar gücünün ne zaman faaliyete geçeceğinin sorulması üzerine, "Bence bir biçimde zaten faaliyette. Zaten çok güçlü bir biçimde çalışıyor." dedi.
Uluslararası İstikrar Gücüne daha fazla ülkeden katılım gerçekleşeceğinin altını çizen Trump, "İstediğim kadar asker gönderecekler." ifadesini kullandı.
Orta Doğu'da bulunmadığı halde bölgede barışı görmek isteyen ülkeler olduğunu aktaran Trump, bu ülkelerin de söz konusu istikrar gücüne katılmak istediklerini belirtti. Trump, bunun kendisi için "oldukça şaşırtıcı" olduğunu sözlerine ekledi.