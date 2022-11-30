Dolar
18.63
Euro
19.34
Altın
1,758.26
ETH/USDT
1,262.00
BTC/USDT
16,867.00
BIST 100
4,965.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonsporlu futbolcu Edin Visca, takımın Antalya’daki kampında düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmelilere kadroyla ilgili açıklamalarda bulundu
logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da sivil nüfusa ve enerji altyapısına saldırılarının barbarca olduğunu ve Vladimir Putin'in stratejisinin işe yaramayacağını söyledi.

Selen Temizer   | 30.11.2022
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak

Brüksel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulundu.

"(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin öfkesi ve ateşini Ukrayna'nın sivil nüfusuna odakladı." ifadesini kullanan Blinken, son birkaç hafta içinde Rusya'nın, Ukrayna'nın enerji sisteminin üçte birinden fazlasını bombaladığını belirtti.

Milyonlarca insanı soğuğa ve karanlığa sürüklemenin, Putin'in "yeni hedefleri" olduğunu aktaran Blinken, "Ukrayna halkına yönelik bu vahşet barbarcadır." dedi.

Blinken, "Başkan Putin'in oyununu biliyoruz. Don ve aç kal." şeklinde konuşarak, Putin'in Batı dünyasındaki birliği parçalamayı istediğini söyledi.

"(Putin'in) Stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak." değerlendirmesini yapan Blinken, Bükreş'te buluşan tüm bakanların aynı görüşte olduğunu vurguladı.

"Çin'in askeri yığınağından endişeliyiz"

Blinken, "Çin'den kaynaklananlar da dahil olmak üzere yeni zorluklarla karşı karşıya kalan NATO'nun geleceğe yönelik dayanıklılığını artırmak için çalışıyoruz." dedi.

Müttefiklerin Çin'in "Rusya ile iş birliği de dahil olmak üzere, dezenformasyon kullanımı, hızlı, şeffaf olmayan asker yığınağı" gibi politikalarından endişe duymaya devam ettiğini dile getiren Blinken, "Ancak elimizden geldiğince Çin ile yapıcı diyalog içinde olma taahhüdümüzü sürdürüyoruz ve ortak sorunlar üzerinde birlikte çalışma fırsatlarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Blinken, "Çin ile çatışma peşinde değiliz. Aksine, bundan kaçınmak istiyoruz. Yeni bir Soğuk Savaş istemiyoruz." diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği

Blinken bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya, güvenliğiyle ilgili endişeler de dahil olmak üzere Türkiye'nin endişelerinin tam olarak ele alındığından emin olmak için NATO'nun yanı sıra doğrudan temas halindeler. Bu süreç ilerliyor ve son birkaç gündür duyduklarıma dayanarak eminim ki Finlandiya ve İsveç yakında ittifakın resmi olarak yeni üyeleri olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu'dan İstanbul'daki Çin Konsolosluğu önünde yaşananlara ilişkin açıklama
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
Düzce'de depremde ağır hasar gören cami yıkıldı
Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi, 2-3 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak
Erzurum-Ağrı kara yolunda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

Güney Kore, Rus ve Çin uçaklarının yasak bölgeye girdiğini duyurdu

Güney Kore, Rus ve Çin uçaklarının yasak bölgeye girdiğini duyurdu

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in stratejisi işe yaramadı ve yaramayacak

NATO: Ukrayna'nın üye olabilmesi için önce egemen kalması lazım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İngiliz, Alman ve Hollandalı mevkidaşlarıyla görüştü
İsveç: Türkiye ile NATO görüşmelerinde ilerleme var

İsveç: Türkiye ile NATO görüşmelerinde ilerleme var
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska: Adalete ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska: Adalete ihtiyacımız var
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet