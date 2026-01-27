ABD’deki soğuk havalar nedeniyle Bitcoin madenciliğinde işlemci gücü düştü
ABD’deki soğuk hava dalgasıyla elektrik talebinin artmasından dolayı Bitcoin madencilerinin işlemci gücü (hashrate) yüzde 37 düştü.
Moskova
Kripto para istatistik sitesi Bitinfocharts’ta yer alan verilere göre, ABD’deki soğuk hava dalgası, elektrik talebinin yoğun olduğu Bitcoin madenciliğini de etkiliyor.
Buna göre Bitcoin ağındaki işlemci gücü, 25 Ocak’ta 23 Ocak’a kıyasla yüzde 37 düşüş kaydetti.
Uzmanlar, Bitcoin madencilerinin, soğuk hava koşulları nedeniyle zorlanan elektrik şebekelerindeki yükü azaltmak amacıyla işlemcilerini geçici olarak kapattığını belirtiyor.
Kripto para ağlarında madencilik faaliyetlerini mümkün kılan toplam hesaplama kapasitesi, işlemci gücü (hashrate) olarak tanımlanıyor.
ABD’de soğuk hava koşulları etkili oluyor
ABD'de “tarihi” olarak nitelenen kar yağışı ve aşırı soğuklar etkisini sürdürüyor.
Bazı bölgelerde kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi, çok sayıda okul tatil edildi.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, ülkede 200 milyonu aşkın kişinin güney eyaletlerinde tehlikeli buzlanma, kuzeydoğu eyaletlerinde ise kar fırtınasının etkisi altında bulunduğunu açıklamıştı.