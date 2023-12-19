Dolar
29.09
Euro
31.93
Altın
2,040.48
ETH/USDT
2,141.90
BTC/USDT
41,868.00
BIST 100
7,725.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tophane-i Amire Kasrı'nda Hat Eserleri Sergisi 10. Yıl Açılış Programı’nda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kınayarak İsrail'i "daha fazlasını yapmaya" davet etti

ABD Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kınayarak, İsrail'e "daha fazlasını yapma" çağrısında bulundu.

Şerife Çetin  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
ABD, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kınayarak İsrail'i "daha fazlasını yapmaya" davet etti Fotoğraf: Nedal Eshtayah/AA

New York

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail-Filistin sorununa ilişkin gelişmeler ele alındı.

Burada bir açıklama yapan Wood, bazı şeyleri tekrar söylemekte fayda olduğunu belirterek, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının kınanması gerektiğini anımsattı.

Wood, aynı zamanda sivillerin korunması ve insani yardım erişiminin sağlanması gerektiğinin altını çizerek, "İsrail ve Filistinlilerin güvenliği için Hamas'ın Gazze'yi kontrol etmesine izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

İki devletli çözüm için çalışılması gerektiğine dikkati çeken Wood, bunun sürdürülebilir barış için tek yol olduğunu kaydetti.

Wood, şöyle devam etti:

"Batı Şeria'da son bir yıldır meydana gelen olaylar bizi bu gerçekten uzaklaştırıyor. Buna Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşasının sürdürülmesi ve yerleşimci şiddetindeki alarm verici artış da dahil. Bunlar Filistin devleti ihtimalini baltalıyor."

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının öncesinde de Batı Şeria'da çok fazla Filistinlinin öldürüldüğüne işaret eden Wood, "ABD, bu saldırıları kınıyor. Nokta. Sorumluların hesap vermesi gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Wood, İsrail hükümetinin bu şiddeti soruşturma bağlamında "daha fazlasını yapması gerektiğinin" altını çizerek, "Aşırıcı yerleşimciler sorumlu tutulmalı." dedi.

Büyükelçi Wood, İsrailli yetkililerin şiddeti tetikleyen ve itibarsızlaştıran söylemlerden kaçınması gerektiğinin altını çizdi.

Gazeteciler için özel çağrı

Bölgede gazetecilik yapanların durumuna da dikkati çeken Wood, "Gazeteciler sadece olanlara tanıklık etmiyor. Aynı zamanda tüm olayları yaşıyorlar." diye konuştu.

Wood, çatışmanın şimdiye kadar gazeteciler için en ölümcül çatışma olduğunu dile getirerek, "Gazetecilerin sözleri kalpler ve zihinleri etkiler, insanları harekete geçirir. Gazetecilerin korunması için şimdi çok daha fazlası yapılmalı." çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Devleti'nin yeni emiri Şeyh Meşal ile telefonda görüştü
Adana'da depremde yıkılan Zeray Apartmanı'nı yapan kooperatifin kurucusu ve fenni mesulü hakim karşısında
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi yakaladı
Özbek mülki idare amirleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisini ziyaret etti
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırdığı 70 yaşındaki kadın yaralandı

Benzer haberler

Gazze'de görev yapmış yaklaşık 3 bin İsrailli asker psikolojik tedavi görüyor

Gazze'de görev yapmış yaklaşık 3 bin İsrailli asker psikolojik tedavi görüyor

ABD, Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetini kınayarak İsrail'i "daha fazlasını yapmaya" davet etti

KKTC: Gazze'deki vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımız sürüyor

BM: Gazze'deki ölüm ve yıkım daha önce görülmemiş boyutlarda

BM: Gazze'deki ölüm ve yıkım daha önce görülmemiş boyutlarda
İsrail basınına göre, İsrail'e ait bir tank 7 Ekim'de İsrailli esirlere ateş açtı

İsrail basınına göre, İsrail'e ait bir tank 7 Ekim'de İsrailli esirlere ateş açtı
Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ileride de karşı çıkacaklarını söyledi

Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğine ileride de karşı çıkacaklarını söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet