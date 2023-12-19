İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 19 bin 667'ye yükseldi
İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.
İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.
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İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.
Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'ne İsrail'in düzenlediği saldırıda, tüm ailesini kaybeden ve ayağı ampüte edilmiş 12 yaşındaki Dünya Ebu Muhsin hayatını kaybetti https://t.co/F6BW2GlXQj pic.twitter.com/OmcB0ovU0T— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 19, 2023
Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.
• Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 19, 2023
• Sivil savunma ekipleri ve bölgedeki Filistinliler, saldırıda yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir insani yardım derneğini bombaladı pic.twitter.com/fzlrwFYTT0
Enkaz altında hala binlerce kişi var, hastanelerde ise hizmet durdu
Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.
Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.
Fransa, Dışişleri mensubunun öldüğü koşullara ilişkin İsrail yönetiminden açıklama bekliyor
Fransa, İsrail'in Gazze'ye saldırısında Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun öldüğü koşullara ilişkin İsrail yönetiminden bir an önce açıklama beklediğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.