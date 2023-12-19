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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 19 bin 667'ye yükseldi

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 214 artarak 19 bin 667'ye çıktı.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 19 bin 667'ye yükseldi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

İstanbul

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in 74 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin, son 24 saatte Gazze'nin tüm bölgelerinde katliamlar işlediğini vurgulayan Kudra, son saatlerde 214 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 300 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 19 bin 667'ye, yaralıların sayısının da 52 bin 586'ya yükseldiğini ifade etti.

Enkaz altında hala binlerce kişi var, hastanelerde ise hizmet durdu

Çok sayıda kişinin ise hala enkaz altında olduğuna dikkati çeken Kudra, saldırılar nedeniyle hastanelerde hizmetin durduğunu, sağlık sektörünün çöktüğünü vurguladı.

Binlerce hasta, kadın, çocuk ve yaralının tedavi olamadığının altını çizen Kudra, İsrail'in dünyanın gözü önünde Gazze'de işlediği katliamları gören uluslararası toplumun sessizliği karşısında şaşkın olduğunu ifade etti.

Fransa, Dışişleri mensubunun öldüğü koşullara ilişkin İsrail yönetiminden açıklama bekliyor

Fransa, İsrail'in Gazze'ye saldırısında Fransız Dışişleri Bakanlığı mensubunun öldüğü koşullara ilişkin İsrail yönetiminden bir an önce açıklama beklediğini bildirdi.

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