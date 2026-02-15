Dolar
Gündem, Filistin

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin kararını en güçlü biçimde kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen arazi tesciline ilişkin son kararını en güçlü biçimde kınadı.

Can Efesoy  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Ankara

Bakanlık, İsrail hükümetinin, Batı Şeria'da arazi tesciline ilişkin aldığı karar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatmayı ve yerleşim faaliyetlerini genişletmeyi hedefleyen son kararını en güçlü biçimde kınıyoruz. Filistin halkını yurdundan zorla yerinden etmeyi ve İsrail'in yasa dışı ilhak adımlarını hızlandırmayı amaçlayan bu adım, uluslararası hukukun açık ihlalidir ve hükümsüzdür." ifadesine yer verildi.

İsrail'in, işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde egemenliği bulunmadığının altı çizilen açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yoğunlaştırdığı yayılmacı politikaların, bölgede devam eden barış çabalarını baltaladığına ve iki devletli çözüm perspektifine zarar verdiğine dikkat çekildi.

Uluslararası toplumun, İsrail'in fiili durum yaratma girişimlerine karşı kararlı bir duruş sergilemeye çağrıldığı açıklamada, Türkiye'nin, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabaları desteklemeyi sürdüreceği kaydedildi.

