Gündem

İstanbul'da sahte oturum belgesi dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemle yabancı uyruklu kişilerin dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mikail Bıyıklı  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
İstanbul'da sahte oturum belgesi dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İstanbul

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile koordineli şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul ve ülke genelinde Filipinler uyruklu kişiler için "oturum belgesi dolandırıcılığı" olarak adlandırılan olaylarda son dönemde gözle görülür bir artışın olduğu belirtildi.

Yabancı uyruklu müştekilerin şikayette bulunmadıkları aktarılan açıklamada, ancak olay örgüsünün ülkeye çalışma amacıyla gelen göçmenlere sahte evrak düzenlenerek oturum izni verileceğinin söylenmesi şeklinde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, kişilerin bunu bir kısım kamu görevlileriyle ilişkili oldukları izlenimi vererek yaptıkları vurgulanarak, "Belirtilen şekilde haksız kazanç temin edilmek suretiyle 'nitelikli dolandırıcılık' suçunun işlendiği projeli ve teknik takipli çalışma sonucunda elde edilen delillere göre anlaşılmakla atılı suça iştirak ettikleri tespit edilen 2'si vatandaşımız, 7'si Filipinler ülkesi uyruklu toplam 9 şüpheli hakkında saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri icra edilmiştir. Sonucunda şüpheliler gözaltına alınmış ve suçta kullanılan birçok delile el konulmuştur."

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, şüphelilerin sahte oturum belgesi düzenledikleri 7 Filipinliyi 14 bin dolar dolandırdıkları öğrenildi.

Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için İstanbul merkezli Eskişehir ve Kocaeli'de operasyon düzenlediği belirtildi.

İstanbul merkezli 5 ildeki hayali ihracat ve ithalat operasyonunda yakalanan 30 zanlı adliyede
Paravan şirketler üzerinden yasa dışı gelirleri akladıkları iddiasıyla yakalanan 38 zanlı adliyede
İstanbul'da Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı
