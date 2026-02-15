Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
1,955.20
BTC/USDT
68,416.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Trump, Barış Kurulu üyelerinin Gazze için 5 milyar dolar yardım sözü verdiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin, Gazze'nin yeniden inşası için 5 milyar dolar yardım vaadinde bulunduğunu duyurdu.

Hakan Çopur  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
Trump, Barış Kurulu üyelerinin Gazze için 5 milyar dolar yardım sözü verdiğini açıkladı

Washington

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulu'nun çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gazze için kurulan Barış Kurulu'nun, bölgenin yeniden yapılandırılmasında hayati bir rol oynayacağını ifade eden Trump, Kurul'a şu ana dek çok sayıda ülkenin resmen katıldığını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Başkanı, 19 Şubat Perşembe günü Washington'da düzenleyeceği bir törende, Kurul üyesi ülkelerin "Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çalışmalarına 5 milyar dolardan fazla bağışta bulunduklarını" açıklayacağını ifade etti.

Trump, bu toplantının ardından Gazze için oluşturulan Uluslararası İstikrar Gücü (ISF) ve yerel polis için binlerce personelin göreve başlayacağını duyuracaklarını aktardı.

Açıklamasında, "Hamas, tam olarak ve acil şekilde silahsızlanma taahhüdünü yerine getirmelidir." ifadesini kullanan Trump, Barış Kurulu'nun Orta Doğu barışı için kritik bir rol oynayacağına inandığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'de kuvvetli rüzgarda çatısı uçan lisede yarın eğitime ara verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'ye giden Çağrı Bey sondaj gemisi personeline başarı diledi
Ankara'nın güneyinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İzmir, Bodrum ve Edirne'de fırtına etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, Barış Kurulu üyelerinin Gazze için 5 milyar dolar yardım sözü verdiğini açıkladı

Trump, Barış Kurulu üyelerinin Gazze için 5 milyar dolar yardım sözü verdiğini açıkladı

Pentagon, Venezuela yaptırımlarına tabi bir gemiyi alıkoyduğunu açıkladı

Endonezya, Gazze'ye gönderebileceği yaklaşık 8 bin askeri haziranın sonuna hazırlamayı planlıyor

Gazze'de kadın girişimci, imkansızlıklar içinde ürettiği ramazan fenerleriyle umudu yeşertiyor

Gazze'de kadın girişimci, imkansızlıklar içinde ürettiği ramazan fenerleriyle umudu yeşertiyor
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Münih Güvenlik Konferansı'na katıldı
ABD'nin terörle mücadele amacıyla ilk etapta gönderdiği 100 asker Nijerya'ya ulaştı

ABD'nin terörle mücadele amacıyla ilk etapta gönderdiği 100 asker Nijerya'ya ulaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet