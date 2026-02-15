Dolar
Dünya

ABD'nin terörle mücadele amacıyla ilk etapta gönderdiği 100 asker Nijerya'ya ulaştı

ABD'nin terörle mücadele kapsamında Nijerya'ya göndermeyi planladığı 200 askerin yarısının ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'ye ulaştığı bildirildi.

Adam Abu-bashal  | 15.02.2026 - Güncelleme : 15.02.2026
ABD'nin terörle mücadele amacıyla ilk etapta gönderdiği 100 asker Nijerya'ya ulaştı

Abuja

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijeryalı ve ABD'li yetkililer, 200 askerin yer alması planlanan misyonun ilk aşamasında konuşlandırılan personelin istihbarat paylaşımı, taktik eğitim ve stratejik danışmanlık alanlarında görev yapacağını açıkladı.

Nijerya Savunma Bakanı Christopher Musa, ABD askerlerinin doğrudan muharip görev üstlenmeyeceklerini, tüm operasyonların Nijerya güvenlik güçlerinin komutasında yürütüleceğini ifade etti.

Yetkililer, ABD'li askerlerin özellikle Boko Haram’ın etkin olduğu kuzey bölgeleri ile şiddet olaylarının yaşandığı Orta Kuşak’ta danışmanlık ve teknik destek sağlayacağını bildirdi.

İki ülke de işbirliğinin Nijerya'nın terörle mücadele kapasitesini güçlendirmeyi ve egemenliğini korumayı amaçladığını vurguladı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Dagvin Anderson, 4 Şubat'ta Nijerya'ya küçük bir askeri ekip gönderildiğini açıklamış, ne zaman Nijerya'ya ulaştığına ilişkin bilgi paylaşmamıştı.

Nijerya Savunma Karargahı, konuşlandırmanın iki ülke arasındaki işbirliği kapsamında gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Açıklamada, işbirliğinin kapasite geliştirme, profesyonel askeri eğitim, istihbarat paylaşımı, lojistik destek ve terörizm ile sınır aşan tehditlere karşı stratejik diyaloğu kapsadığı bildirilmişti.

