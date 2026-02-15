İranlı yetkili, ABD ile müzakerelerde enerjide ortak yatırım alanları gibi ekonomik başlıkların ele alındığını söyledi
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamid Kanberi, ABD ile müzakerelerde enerji, ortak petrol ve gaz sahaları, madencilik yatırımları ve uçak alımı gibi ekonomik başlıkların ele alındığını belirtti.
Ankara
Yarı resmi Fars Haber Ajansı’na göre Kanberi, 2015'teki anlaşmada ABD’nin ekonomik fayda sağlamadığını belirterek, bu kez anlaşmanın kalıcı olması için Washington’ın da hızlı ve yüksek getirili alanlarda kazanç elde edebilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Kanberi ayrıca, İran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılmasının da müzakerelerin parçası olduğunu ve bu sürecin kademeli ya da tek seferde gerçekleşebileceğini belirtti.