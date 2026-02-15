Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, Münih'te MİT Başkanı Kalın ile görüştü
Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Almanya'nın Münih kentinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi.
Münih
Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hüseyin, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında bulunduğu Münih'te, 14 Şubat'ta ikametgahında MİT Başkanı Kalın ile görüştü.
Görüşmede Irak ile Türkiye arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi imkanları ele alınırken, Orta Doğu'daki son gelişmeler de değerlendirildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Tarafların ayrıca "Suriye hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin son durumu gözden geçirdiği", ilgili tarafların anlaşma hükümlerini uygulama konusundaki bağlılığından memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri ve bunun bölgesel istikrara katkı sağlayacağını vurguladıkları belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.