Adıyaman'da Havşeri Çayı'nın taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı tarım arazileri su altında kaldı.
Adıyaman
İlçede aralıklarla devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor.
Yağış nedeniyle Havşeri Çayı'nda meydana gelen taşma nedeniyle Mirsu Ovası yakınlarındaki bazı tarım arazileri sular altında kaldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Vatandaşlardan Yakup Teke, AA muhabirine, ilçede 3 gündür aralıksız yağmur yağdığını belirterek, derelerin taştığını ve yaşamın olumsuz etkilendiğini söyledi.
Geçmiş yıllarda kuraklık yaşandığını hatırlatan Teke, "Bazı çeşmeler kurumuştu, şimdi ise taşkınlar yaşanıyor. Umarım arazilerde sular çekilir ve bölge halkı yeniden üretime başlar." dedi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.