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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eski devlet hastanesi binasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

UNICEF: Gazze Şeridi, dünyada çocuk olmak için hala en tehlikeli yer

UNICEF Sözcüsü Elder, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin çocuklar için "dünyanın en tehlikeli" yeri olmaya devam ettiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
UNICEF: Gazze Şeridi, dünyada çocuk olmak için hala en tehlikeli yer

Cenevre

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze Şeridi, Dünya'da çocuk olmak için en tehlikeli yer olmayı sürdürüyor." ifadesini kullanan Elder, Gazze'de hizmet veren en büyük hastane olarak kalan Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinin son 48 saatte iki defa hedef alındığını söyledi.

Nasır Hastanesinin sadece savaşta ağır yaralanan çocuklara hizmet verdiğini belirten Elder, burada aynı zamanda Gazze Şeridi'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kadın ve çocuğun da kaldığını kaydetti.

"Gazze'de yeterli temiz su, sanitasyon ve barınak olmadığı için sözde 'güvenli' olarak adlandırılan bölgeler 'hastalık bölgelerine' dönüştü." diyen Elder, özellikle çocuklarda çok sayıda hastalık vakalarının tespit edildiğini vurguladı.

"Sahadaki sağlık çalışanları ellerinden geleni yapıyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris ise İsrail'in gözaltında tuttuğu sağlıkçıların sayısını tam olarak bilmediğini ancak durumlarından endişeli olduklarını dile getirdi.

Harris, Gazze'deki sağlık çalışanı sayısında ciddi azalma olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Başlangıçta (7 Ekim'de) yaklaşık 20 bin sağlık çalışanı vardı ancak şu anda bu sayının sadece yüzde 30'u çalışabiliyor. Gazze'de en az 200 doktorun öldürüldüğünü gördük. Öldürülen hemşire sayısı ise daha fazla. Sağlık çalışanlarının birçoğu işini yapmak için hastanelere gidemiyor. Çalıştıkları hastanelerden de uzaklaştırılmış durumdalar. Sahadaki sağlık çalışanları ellerinden geleni yapıyor."


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