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Dünya

ABD, Arjantin'in Venezuela'daki büyükelçiliğine sığınan 5 siyasetçinin dönüşünü memnuniyetle karşılıyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaklaşık bir yıldır Arjantin'in Karakas Büyükelçiliğinde sığınma talebiyle bulunan Venezuelalı 5 muhalif siyasetçinin ABD'ye dönüşünü, memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Damla Delialioğlu  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
ABD, Arjantin'in Venezuela'daki büyükelçiliğine sığınan 5 siyasetçinin dönüşünü memnuniyetle karşılıyor

Ankara

Rubio, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Rubio, Venezuela'da, yaklaşık 1 yıldır Arjantin'in Karakas Büyükelçiliğinde siyasi sığınma talebinde bulunan 5 muhalif siyasetçinin, güvenli bir şekilde ABD'ye ulaştığını bildirdi.

Bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rubio, müzakerelere dahil olan tüm ortaklara minnet duyduklarını açıkladı.

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Söz konusu 5 muhalif hakkında, Venezuela Başsavcılığı tarafından "vatana ihanet" ve "komplo" suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bu kararın ardından muhalifler, 2023 yılı başlarında Arjantin"in Karakas Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Venezuela polisi, gelişmenin ardından Büyükelçilik çevresinde yoğun güvenlik önlemleri almış, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei ise muhaliflerin güvenli şekilde ülkeyi terk edebilmesi için Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimini hedef alan sert açıklamalarda bulunmuştu.

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