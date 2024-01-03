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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrailli bakanların "Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi" çağrısını kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazzelilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çağrı yapan İsrailli bakanların "sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalarını" şiddetle kınadı.

Feyzullah Yarımbaş  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrailli bakanların "Gazze'deki Filistinlilerin göç ettirilmesi" çağrısını kınadı

Ankara

Yüksek Temsilci Borrell, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrailli bakanlar Ben Gvir ve Smotrich'in Gazze'deki Filistin halkına iftira atan ve onların göç ettirilmesi için bir plan hazırlanması çağrısı yapan sorumsuz ve kışkırtıcı açıklamalarını şiddetle kınıyorum. Zorla yerinden edilme uluslararası insancıl hukukta ağır bir ihlal olarak kati şekilde yasaklanmıştır." ifadelerini kullandı.

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail basınında ise İsrailli yetkililerin Kongo ve diğer bazı potansiyel alıcı ülkelerle Gazzelileri göndermek için gizli görüşmeler yürüttüğü belirtiliyor ve adını açıklamak istemeyen bir yetkilinin "Kongo, göçmenleri almak istiyor ve diğerleriyle de görüşmeler içindeyiz." şeklindeki açıklamasına yer veriliyor.

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