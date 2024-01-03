Dolar
29.78
Euro
32.53
Altın
2,052.44
ETH/USDT
2,344.60
BTC/USDT
44,786.00
BIST 100
7,546.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail güçleri, Kudüs Cebel Mukaber kasabasında, baskın düzenleyerek gözaltına aldıkları ailenin evini iş makinalarıyla yıkıyor
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrailli Bakan Smotrich, İsraillilerin yüzde 70'inin Gazzelilerin "gönüllü göçünü" desteklediğini iddia etti

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'nin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin "gönüllü göçünü" desteklediğini ileri sürdü.

Burak Dağ  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
İsrailli Bakan Smotrich, İsraillilerin yüzde 70'inin Gazzelilerin "gönüllü göçünü" desteklediğini iddia etti

Ankara

Smotrich, yaptığı yazılı açıklamada, başta ABD olmak üzere uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen Gazze'de yaşayan Filistinlilere yönelik "gönüllü göç" çağrısını yineledi.

İsrail saldırılarıyla yerle bir olan Gazze'de Filistinlilerin gönüllü göçünün insani bir çözüm olduğunu ileri süren Smotrich, İsrail halkının yüzde 70'inin bunu desteklediği iddiasında bulundu.

Smotrich, bu planın tüm bölge halklarına barış ve refah getireceğini öne sürdü.

İsrailli bakanlar Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göçünü" sık sık dillendiriyor

İsrailli aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdiklerini açıklamıştı.

Ben-Gvir, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, göç edecek Filistinlilerin yerleşimi konusunda, "Dünyada bizlere yardım edecek ortaklarımız var." ifadelerini kullanmış ancak kimler ve hangi ülkeler olduğuna dair bilgi vermemişti.

İsrail ordu radyosuna göre, aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich de "Gazze Şeridi için doğru çözüm, mülteci almayı kabul eden ülkelere gönüllü göçün teşvik edilmesidir." demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yaptığı yazılı açıklamada, İsrailli Bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben Gvir'in, "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine yönelik açıklamalarını, "kışkırtıcı ve sorumsuzca" şeklinde nitelendirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde devrilen tır ulaşımı aksattı
Terör örgütü PKK/YPG, Halep'ten silahlı kadrosuna katmak için bir kız çocuğu daha kaçırdı
Muşlu ailelerden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
İstanbul Havalimanı Metrosu'nun sürücüsüz yerli tren seti raylara çıkmaya hazır

Benzer haberler

İsrailli kadın yazar: Herzog'un aklına, bu füzenin, tek günahı Gazze'de doğmak olan çocukları öldürebileceği gelmedi mi?

İsrailli kadın yazar: Herzog'un aklına, bu füzenin, tek günahı Gazze'de doğmak olan çocukları öldürebileceği gelmedi mi?

İsrailli Bakan Smotrich, İsraillilerin yüzde 70'inin Gazzelilerin "gönüllü göçünü" desteklediğini iddia etti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 22 bin 313'e yükseldi

İsrail'in Gazze'yle ilgili yeni planı Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağlamak mı?

İsrail'in Gazze'yle ilgili yeni planı Philadelphia Koridoru'nda kontrolü sağlamak mı?
GÖRÜŞ - Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail başvurusu ne anlama geliyor?

GÖRÜŞ - Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na İsrail başvurusu ne anlama geliyor?
Hollandalı avukat Raza, İsrail ordusundaki Hollanda vatandaşları hakkında suç duyurusunda bulundu

Hollandalı avukat Raza, İsrail ordusundaki Hollanda vatandaşları hakkında suç duyurusunda bulundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet