Gazze Şeridi’nde iki yıl süren İsrail saldırılarının ardından ilk kez maraton düzenlendi

Gazze Şeridi’nde, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırıların ardından varılan ateşkes sonrası ilk kez maraton gerçekleştirildi.

Gülşen Topçu  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "Asil Şövalye 3" isimli yardım girişimi tarafından Gazze'nin orta kesiminde düzenlenen maratona yaklaşık 500 Filistinli katıldı.

Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu katılımcılar, Bureyc Mülteci Kampı'nın girişinden başlayarak Deyr el-Belah kentine kadar Salahaddin Caddesi boyunca 4 kilometrelik parkuru tamamladı. Yarışın ardından kazananlara ödülleri verildi.

Maratonu birinci tamamlayan Gazzeli atlet Mahmud Ebu Sibitan, 2 yıl aradan sonra düzenlenen bu maratonun Gazzeliler için çok büyük anlam ifade ettiğini dile getirdi.

Yerli ve yabancı pek çok müsabakaya katılan ve Gazze Atletizm Şampiyonası Kupasında şampiyon olan Ebu Sibitan, savaş sırasında ilgilenemediği spora kademeli olarak yeniden dönüş yaptığını belirtti.

İsrail'in saldırıları sırasında 1000'in üzerinde sporcunun hayatını kaybettiğine hatırlatan Ebu Sibitan, sporu ve zorluklara meydan okumayı seven Gazze halkının saldırıların ardından yavaş yavaş sporla ilgilenmeye başladığını kaydetti.

