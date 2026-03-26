Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Tubas’taki saldırısında bazı Filistinliler yaralandı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde düzenlediği saldırıda bazı Filistinlilerin yaralandığı bildirildi.

Ekrem Biçeroğlu  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, kentin kuzeydoğusundaki Safih Teyasir bölgesinde Filistinlilere saldırdı.

Yaralanan bazı kişilerin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te de baskın, gözaltı, öldürme, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında en az 1116 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı, 22 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 5 Ocak'taki açıklamasına göre, fanatik İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin verilerine göre, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 750 bin İsrailli bulunuyor.

Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun yıllık raporuna göre, yerleşimcilerin 2025 yılı boyunca düzenlediği saldırılar, 197 aileden oluşan ve toplam 1090 kişinin yaşadığı 13 Filistinli bedevi topluluğunun yerinden edilmesine yol açtı.

Komisyon verilerine göre, yerleşimciler geçen şubat ayında Batı Şeria'da 511 saldırı düzenledi.

