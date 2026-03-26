BAE'nin Washington Büyükelçisi Uteybe'ye göre, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda "kesin sonuç" gerekiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta "İran'ın tüm tehditlerini ele alan kesin bir sonuca ihtiyaç olduğunu" savundu.

Emirhan Demir  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Ankara

Büyükelçi Uteybe, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı yazıda, 28 Şubat'ta İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarıyla başlayan savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uteybe, BAE'nin bu çatışmaların ön cephesine yer aldığına, İran'ın ABD ve İsrail'e misillemelerini en çok kendi ülkesine yaptığına dikkati çekti.

Bunun "kendilerinin istemediği bir savaş" olduğunu ifade eden Uteybe, BAE'li yetkililerin 28 Şubat'taki ilk saldırılardan saatler öncesine kadar Tahran ve Washington arasında diplomatik çabalar yürüttüğünü anlattı.

Yusuf el-Uteybe, "savaşın çıkması halinde BAE topraklarının ve hava sahasının İran'a saldırılarda kullanılmayacağı" konusunda Tahran'a güvence verdiklerini aktardı.

"Basit bir ateşkes yeterli değil"

Öte yandan, son üç haftayı geçen süreçte savaşın, "İran'ın küresel güvenliğe ve ekonomik istikrara tehdit oluşturduğunu" doğruladığını savunan Uteybe, şunları kaydetti:

"İran'ın ABD'yi, BAE'yi ve küresel ekonomiyi rehin almasına izin veremeyiz. Basit bir ateşkes yeterli değil. İran'ın nükleer kapasitesi, füzeleri, insansız hava araçları, terör vekilleri ve uluslararası deniz yollarının ablukaya alınması gibi tehditlerinin tamamını ele alan kesin bir sonuca ihtiyacımız var."

BAE'nin Washington Büyükelçisi Uteybe, savaş sırasında gemi trafiği sert şekilde düşen Hürmüz Boğazı'nın açılması ve dünyaya enerji arzının yeniden sağlanması için koordineli çabaya ihtiyaç duyulduğunu ve BAE'nin buna katılmaya hazır olduğunu vurguladı.

İran'ı "normal bir komşu" olarak görmek istediklerini kaydeden Uteybe, "İçine kapanık hatta dostane olmayan bir ülke olabilir fakat komşularına saldıramaz, uluslararası suları ablukaya alamaz veya aşırıcılığı ihraç edemez." ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

