Dolar
44.45
Euro
51.23
Altın
4,507.65
ETH/USDT
1,987.80
BTC/USDT
65,952.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hayfa’dan son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail saldırısı altındaki Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi.
logo
Dünya, İran-İsrail gelişmeleri

İran Dışişleri Bakanı, Trump’ın altyapılara saldırmama sözüne sadık kalmadığını söyledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran’ın altyapısına yönelik son saldırılarla ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yönde verdiği sözü tutmadığını belirtti.

Tolga Akbaba  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
İran Dışişleri Bakanı, Trump’ın altyapılara saldırmama sözüne sadık kalmadığını söyledi

İran

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan ülkesinin altyapısı ve enerji santrallerine yönelik saldırılarla ilgili açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail’in, “İran’a ait iki çelik fabrikası, bir enerji santrali ve sivil nükleer tesislerini hedef alırken ABD ile koordinasyon içinde hareket ettiğini" belirten Erakçi, “Bu saldırı, ABD Başkanı'nın diplomasi için uzattığı süreyle çelişiyor. İran, İsrail'in cinayetlerinin bedelini çok ağır ödetecektir." dedi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim ise İran’ın, İsrail ve bölge ülkelerindeki sanayi tesislerine saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin "çok iyi gittiğini" belirtmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet