ABD'li yetkililerin, Ukrayna'ya silah sevkiyatının kesintiye uğrayabileceğini söylediği iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle, Ukrayna'ya yapılan silah tedarikinin gelecek aylarda kesintiye uğrayabileceği konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.

Bekir Aydoğan  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
Ankara

Politico internet sitesinin görüşmeler hakkında bilgi sahibi üç Avrupalı ​​yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Dışişleri Bakanlığının müttefiklerine özellikle Patriot hava savunma füzeleri olmak üzere, Ukrayna’ya mühimmat teslimatlarının gelecek aylarda aksayabileceğini ilettiği iddia edildi.

Haberde görüşlerine yer verilen iki yetkili, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun bu konuyu G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nda müttefikleriyle görüşmeyi planladığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bu silahların İran'a saldırılarda kullanılmasını öncelediği savunulan haberde, bir Avrupalı yetkilinin, “Öncelikli Ukrayna İhtiyaç Listesi (PURL) girişimi kapsamındaki teslimatların başka yere yönlendirilmediğine dair bazı müttefiklerin ABD'den güvenceler aldığı” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ismi paylaşılmayan bir NATO diplomatının, PURL sevkiyatlarının Körfez'e yönlendirilmesinin "kabul edilemez olacağı” yorumunda bulunduğu aktarıldı.

⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

