İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı." dedi.
İran
Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Netanyahu, Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla ve Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı. Bu kumarı kaybettikten sonra hesabı emekli veya emekli olacak Amerikalıların ödemesini sağlıyor."
