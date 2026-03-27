Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor.
Dünya

CBS News: Beyaz Saray, İran'ın 15 maddelik öneriye bugün yanıt vermesini bekliyor

Beyaz Saray'ın, ABD'nin 15 maddelik çerçeve önerisine İran'ın bugün (cuma) yanıt vermesini beklediği iddia edildi.

Hakan Çopur  | 27.03.2026 - Güncelleme : 27.03.2026
CBS News: Beyaz Saray, İran'ın 15 maddelik öneriye bugün yanıt vermesini bekliyor

Washington DC

Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan üst düzey ABD'li yetkililer, ABD ile İran arasındaki 15 maddelik anlaşma önerisi tartışmasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Buna göre, Beyaz Saray, ABD yönetiminin sunduğu 15 maddelik anlaşma önerisine İran'ın bugün arabulucular üzerinden yanıt vermesini bekliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün yaptığı açıklamada, yönetimin Pakistan'ı aracı olarak kullanarak İran'a olası barış anlaşması için 15 maddelik bir plan sunduğunu söylemişti.

Bakan Fidan İran, Pakistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
UNESCO'nun Paris'teki toplantısında Türkiye'nin eğitimdeki başarıları örnek gösterildi
İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı
MSB kaynaklarından "İncirlik'te sirenlerin çaldığına" ilişkin paylaşımlar hakkında açıklama

ABD basını: İran'a saldırılarda şu ana kadar 303 ABD askeri yaralandı, milyarlarca dolar kaybedildi

ABD Dışişleri Bakanı, Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için "müzakere" kararlılığını vurguladı

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Askerlerini otellerde saklayan ABD, topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?

İran Meclis Başkanı Kalibaf: Askerlerini otellerde saklayan ABD, topraklarımızda onları nasıl koruyabilir?
Eski İsrail Başbakanı Lapid: Bir güvenlik felaketiyle daha karşı karşıyayız

Eski İsrail Başbakanı Lapid: Bir güvenlik felaketiyle daha karşı karşıyayız
Axios: ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a saldırılarla ilgili yönetimde "en şüpheci seslerden biri"

Axios: ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran'a saldırılarla ilgili yönetimde "en şüpheci seslerden biri"
