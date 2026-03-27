CBS News: Beyaz Saray, İran'ın 15 maddelik öneriye bugün yanıt vermesini bekliyor
Beyaz Saray'ın, ABD'nin 15 maddelik çerçeve önerisine İran'ın bugün (cuma) yanıt vermesini beklediği iddia edildi.
Washington DC
Amerikan CBS News kanalına açıklama yapan üst düzey ABD'li yetkililer, ABD ile İran arasındaki 15 maddelik anlaşma önerisi tartışmasına ilişkin değerlendirme yaptı.
Buna göre, Beyaz Saray, ABD yönetiminin sunduğu 15 maddelik anlaşma önerisine İran'ın bugün arabulucular üzerinden yanıt vermesini bekliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün yaptığı açıklamada, yönetimin Pakistan'ı aracı olarak kullanarak İran'a olası barış anlaşması için 15 maddelik bir plan sunduğunu söylemişti.
